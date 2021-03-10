نادي المريخ السوداني يوضح حقيقة إشراك عناصر غير قانونية أمام سيمبا التنزاني

بواسطة أسامة مقلد

ترددت في الساعات الأخيرة الماضية أنباء حول قيام نادي المريخ السوداني بإشراك عناصر غير قانونية أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي صفر / صفر.

المريخ السوداني وسيمبا التنزاني

ورد نادي المريخ السوداني رسميًا، عن طريق أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم النادي، نافيًا كل ما يتردد، مؤكدًا أن كل ما تم نشره في وسائل الإعلام التنزاني ادعاءات غير صحيح.

الجدير بالذكر أن الإعلام التنزاني قد أكد أن نادي سيمبا، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يتهم فيها نادي المريخ السوداني بالدفع بثلاثة لاعبين لا يحق لهم المشاركة، وهذا مخالف للقانون.

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ويستعد المريخ لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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