نادي المريخ السوداني يوضح حقيقة إشراك عناصر غير قانونية أمام سيمبا التنزاني

ترددت في الساعات الأخيرة الماضية أنباء حول قيام نادي المريخ السوداني بإشراك عناصر غير قانونية أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي صفر / صفر.

ورد نادي المريخ السوداني رسميًا، عن طريق أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم النادي، نافيًا كل ما يتردد، مؤكدًا أن كل ما تم نشره في وسائل الإعلام التنزاني ادعاءات غير صحيح.

الجدير بالذكر أن الإعلام التنزاني قد أكد أن نادي سيمبا، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يتهم فيها نادي المريخ السوداني بالدفع بثلاثة لاعبين لا يحق لهم المشاركة، وهذا مخالف للقانون.

ويستعد المريخ لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.