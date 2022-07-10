أخبار الرياضة

نادي الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل

معتز العايش

يبحث نادي الشباب السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي عن تدعيم الفريق الأول بمهاجم أجنبي جديد، جاء ذلك بعد استقرار إدارة النادي على التخلص من المهاجم الكاميروني جون ماري الذي لم يتمكن من إثبات نفسه خلال الموسم الماضي ولم يتمكن من تعويض رحيل الهداف النيجيري أوديون إيغالو الذي يلعب حاليا لصالح نادي الهلال السعودي.

نادي الشباب السعودي

وكان قد أشار لاعب نادي الشباب السابق عبد الرحمن الرومي عبر تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إلى اقتراب ناديه الشباب من حسم صفقة مهاجم لاتيني من العيار الثقيل يلعب في الدوري الفرنسي وأضاف أن هذا المهاجم الجديد هو الوحيد القادر على تعويض رحيل الهداف النيجيري إلى الهلال.

لاعب نادي الشباب السابق عبد الرحمن الرومي

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وكتب نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي سابقا في تغريدته: “مهاجم يلعب في الدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية وهو لاعب مشهور ضمن خيارات نادي الشباب” وأضاف قائلا “المفاوضات مع اللاعب ومع ناديه مازالت قائمة بين شد وجذب، مع تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإدارة الشبابية في الحصول على المهاجم الذي يعول عليه الفريق كثيرا في تعويض المهاجم النيجيري أوديون إيغالو”.

تغريدة لاعب الشباب السعودي

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب تواصل تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث نجحت حتى هذه اللحظة في حسم ستة صفقات خلال الميركاتو الحالي استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023 من خلال التعاقد مع لاعب خط الوسط البولندي كريشتوفياك والحارس الكوري الجنوبي والمهاجم أحمد عبده إضافة إلى كل من محمد آدم، سعيد الربيعي وأحمد عيسى. جاءت هذه التعاقدات بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وصدر هذا القرار في أبريل الماضي.

تعاقدات نادي الشباب هذا الموسم

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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تعليق 1
  1. دي ماريا يقول

    دي ماريا؟ هل ممكن؟

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