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نادي الشباب السعودي يتعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد

سالم أحمد العلي

أعلن نادي الشباب بشكل رسمي مساء يوم الإثنين عن انتقال اللاعب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو إلى صفوف فريق الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستجيبًا بذلك إلى المطالبات الكثيرة من الجمهور واللاعبين بتدعيم الفريق بصفقات عالمية كما تفعل باقي الأندية في الدوري السعودي الممتاز.

نادي الشباب السعودي يتعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد

يانيك كاراسكو يرتدي قميص نادي الشباب السعودي - المصدر: صفحة نادي الشباب على منصة X

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وقام النادي بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة X، يُظهر اللاعب البلجيكي وهو يرتدي قميص الشباب ويعبر عن رغبته في تحقيق النجاح وتقديم أداء مميز مع الفريق.

تعاقد الشباب مع يانيك كاراسكو يعد تعزيزًا كبيرًا لصفوف الفريق ويعكس التطلعات الرياضية للنادي، ويأمل مشجعو فريق الشباب أن يساهم كاراسكو بخبرته ومهاراته الفردية في تحقيق النجاح وتحقيق الأهداف المسطرة للموسم القادم.

ويعد كاراسكو البالغ من العمر 30 عامًا، لاعبًا مميزًا وذو خبرة واسعة في عالم كرة القدم، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2010 مع نادي موناكو الفرنسي حيث لعب لمدة أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في عام 2015.

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سالم أحمد العلي

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