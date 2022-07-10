نادي الشباب يفجر مفاجأة باقتراب مهاجم لاتيني من الانضمام لصفوفه

يبحث نادي الشباب عن إجراء تحديثات في خط هجومه، لا سيما بعد التخلص من المهاجم الكاميروني جون ماري، وأوضح لاعب المنتخب السعودي السابق عبد الرحمن الرومي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نادي الشباب يقترب من ضم لاعب لاتيني شهير ليلعب بقميص الشباب في الموسم الكروي المقبل، وكتب نصا: “مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية، وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابية”.

مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من امريكا الجنوبيه وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابيه.. المفاوضات مازالت قائمه بين شد وجذب .. تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإداره الشبابيه بكسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادره ايغالوا — عبدالرحمن الرومي (@A_AlRoomi4) July 9, 2022

وبين الرومي أن المفاوضات تجري في هذه الأيام بين الشد والجذب، وأعرب عن تمنياته للإدارة الشبابية بالتوفيق في كسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادرة اللاعب النيجيري الهداف أوديون إيجالو الذي انتقل إلى نادي الهلال في صفقة رابحة لنادي الشباب، والذي لم يستطع جون ماري من تعويض رحيله عن نادي الشباب.

يشار إلى أن إدارة نادي الشباب نجحت في الأيام الماضية في حسم 6 صفقات صيفية حتى الآن، وذلك من خلال التعاقد مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، واللاعب البولندي كريتشوفياك، والمهاجم أحمد عبده، بالإضافة إلى اللاعبين محمد عيسى وسعيد الربيعي، ومحمد آدم.

وتستمر إدارة نادي الشباب في تدعيم صفوف الفريق الشبابي بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادا للموسم الكروي المقبل 2022_ 2023.

جدير بالذكر أن نادي الشباب يحتل المركز الرابع حاليا في الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، ويأتي بعد نادي النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.