نادي الرجاء ينفي شائعات انتقال لاعبه رحيمي للأهلي

نفى جناح الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي الشائعات التي ترددت مؤخرا حول انتقاله إلى عملاق القاهرة الأهلي الصيفي. وكانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الجناح البالغ من العمر 25 عامًا على رأس قائمة أمنيات الأهلي وأنهم في محادثات متقدمة. وتأجج التكهنات بتقرير من مراسل أون تايم سبورتس يوم الأحد بعد مباراة الرجاء ضد بيراميدز المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد، حيث زعم أنه تحدث مع رحيمي الذي أكد وجود محادثات مع الأهلي.

لاعب الرجاء رحيمي ينفي شائعات انتقاله إلى الأهلي

أكد المراسل أن رحيمي قال إنه يتمنى اللعب في الأهلي و “ادعوا لي أن أكون هنا معكم”. وبمجرد ما سمع هذه الشائعات نفى رحيمي هذا الادعاء على حسابه على تويتر يوم الاثنين وقال “أنكر تمامًا كل ما تم إضفاءه لي بعد مباراة الأمس، وأؤكد أنني لم أتحدث إلى أي صحفي وأنا لاعب في الرجاء البيضاوي وأحترم وأقدر القميص الثمين الذي أرتديه وجماهير الرجاء على دعمهم، وأؤكد أن كل تركيزي ينصب على الأحداث القادمة.”

نادي الرجاء يؤكد بقاء لاعبه سفيان رحيمي في النادي

أعقب تغريدة لاعب الرجاء رحيمي بيان من ناديه نفى فيه كل الشائعات بشأن انتقال أي من لاعبيه حيث قالت ادارة النادي “الرجاء الرياضي ينفي كل الشائعات حول انتقال لاعب أو أكثر أو مفاوضات خلال رحلتنا الأخيرة إلى القاهرة”. كما نفى مهاجم الرجاء الكونغولي بن مالانجو لقناةـ أون سبورت تيفي إجراء أي محادثات مع الزمالك. وحقق بطل المغرب بالتعادل السلبي في القاهرة وعليهم الفوز على أرضهم يوم 27 يونيو للتقدم إلى المباراة النهائية.