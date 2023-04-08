بركلات الترجيح.. فريق نادي الحالة بطلاً لكأس ملك البحرين للمرة الثالثة منذ 42 عام

نجح فريق نادي الحالة البحريني في الفوز على نظيره الأهلي في المباراة النهائية لكأس ملك البحرين لكرة القدم، في نسخته الـ46، أمس الجمعة، وذلك على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية، بعد انتهاء أشواط المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة اعتمد فيها نادي الحالة على اللعب الدفاعي البحت، والاعتماد في هجماته على الكرات المرتدة من ملعبه نحو الخصم، إلا أن الأهلي كان أشد صلابة في خططه الدفاعية التي نجحت في صد جميع هجمات الحالة المرتدة.

ملخص المباراة

فرض النادي الأهلي سيطرته على مفاصل المباراة في الشوط الأول، حيث كان الأكثر استحواذا للكرة، والتقدم نحو الخصم، وكان الأكثر إجادة في صناعة الفرص، واقترب لاعب الأهلي فينسيوس من التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة، لكن مرت الكرة بسلام بجوار القائم الأيسر للحارس محمد عبد الرحيم.

وتميز أداء الحالة بالتغطية الدفاعية والهجمات المرتدة، لكن البطء في نقل الكرة وعدم السرعة في استغلال الفرص التي حظي بها أثناء المباراة لم تؤهله لإحراز أية أهداف.

وكان التعادل السلبي هو سيد الموقف حتى نهاية المباراة بجميع أشواطها الأربعة، حتى وصل الفريقين للنقطة التي لا مناص منها، وهي ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حالف الحظ فيها نادي الحالة لينتصر على غريمة بنتيجة «6_5» وليتوج للمرة الثالثة بالكأس تحت قيادة المدير الفني المصري محمد عبد السميع، والذي كان يسمى قديما بكأس الأمير.

أفضل لاعب في المباراة النهائية

وفاز الحارس محمد عبد الرحيم، حارس مرمى فريق نادي الحالة بلقب أفضل حارس في المباراة النهائية لكأس الملك المعظم.

يشار إلى أن نادي الحالة قد فاز بهذا اللقب بعد غياب استمر نحو 42 عاما، ليحصل بعد فوزه على جائزة ضخمة قدرها 100 ألف دينار.

وبلغ عدد الحضور في المباراة النهائية نحو 10 آلاف و 145 متفرج، كما أن هذه المرة كانت هي الأولى التي يلتقي فيها الحالة مع الأهلي في نهائي بطولة كأس الملك المعظم.