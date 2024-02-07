نادي الاتحاد السعودي يفسخ عقد اللاعب “ايغور كورنادو” بالتراضي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن فسخ التعاقد مع اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو بالتراضي بعد مسيرة إستمرت لمدة 3 سنوات.

رحيل كورنادو عن الاتحاد

وقد نشر نادي الاتحاد السعودي بيان عبر منصات التواصل الإجتماعي يعلن عن رحيل البرازيلي كورنادو.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: “تعلن شركة نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم إيغور كورنادو بالتراضي”.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد بتوجيه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.