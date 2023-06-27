نادي الأخدود يستقطب نجم النصر السابق عوض خميس في صفقة مثيرة!

أعلن نادي الأخدود بشكل رسمي عن توقيع عقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد، عوض خميس، خلال فترة الانتقالات الصيفية. يأتي هذا الإعلان بعد صعود نادي الأخدود حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين.

نشر النادي صورة للنجم عوض خميس تحت عنوان “عوض في معقل الأسود”، مما يكشف عن إتمام الصفقة رسميًا وتوقيع اللاعب السابق للنصر.

عوض خميس بمسيرة احترافية تضم نجران والنصر والرائد

يعد عوض خميس من اللاعبين الذين بدأوا مشوارهم الاحترافي في صفوف نجران، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر في عام 2012 ويستمر معه حتى عام 2020، ثم انتقاله إلى نادي الرائد.

قضية عوض خميس مع الهلال والنصر

تُذكر قضية عوض خميس الشهيرة في عام 2018، عندما وقع عقد انتقاله إلى نادي الهلال أثناء فترة احترافه في النصر، ثم تراجع وجدد عقده مع النصر لمدة 3 سنوات.

قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم كان بإيقاف عوض خميس لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، بسبب توقيعه عقدين احترافيين مع الهلال والنصر في وقت واحد. تم أيضًا فرض عقوبات على النصر من خلال منعه من التسجيل لفترة معينة وتغريمه بمبلغ 500 ألف ريال، بينما لم يتم حرمان الهلال من التسجيل وفُرضت عليه نفس الغرامة. وتم أيضًا إيقاف وكيل اللاعب غرم العمري لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

تدخل تركي آل الشيخ لحل أزمة عوض خميس

قدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في ذلك الوقت ورئيس الهيئة العامة للترفيه حاليًا، حلا لأزمة اللاعب عوض خميس من خلال إعادة 6 ملايين ريال لنادي الهلال، واستمرار اللاعب في صفوف النصر.

استعدادات الأخدود للمشاركة في دوري المحترفين

يستعد نادي الأخدود للمشاركة في دوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه خلال موسم 2023-2024. حيث احتل المركز الثالث في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي برصيد 68 نقطة، وكان متساويًا مع الحزم الوصيف.

تلك هي الأخبار الحديثة المتعلقة بانتقال عوض خميس إلى نادي الأخدود ومساره الاحترافي وقضيته السابقة مع الهلال والنصر. من المتوقع أن يكون لاعبًا قيمًا في تشكيلة الفريق وسيساهم في تحقيق النجاحات المستقبلية للأخدود في دوري المحترفين.