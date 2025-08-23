عاجل : أرسنال يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم السبت إتمام تعاقده رسمياً مع النجم الإنجليزي إيبيريتشي إيزي لاعب وسط كريستال بالاس في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أرسنال في بيانه الرسمي سعادته بعودة اللاعب إلى شمال لندن مذكراً بأن مسيرته الكروية بدأت من أكاديمية النادي قبل أن يسطع نجمه كأحد أبرز المواهب الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت رحلة إيزي مع كوينز بارك رينجرز عام 2016 حيث تألق بشكل لافت وتوج بجائزة أفضل لاعب في الفريق موسم 2019/2020، قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس عام 2020.

ويشارك بقميصه في أكثر من 150 مباراة كان أبرزها تسجيل هدف الحسم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وعلى الصعيد الدولي مثل إيزي منتخبات إنجلترا بمختلف المراحل العمرية قبل أن يظهر مع المنتخب الأول عام 2023 ليخوض منذ ذلك الحين 11 مباراة دولية ويسجل هدفه الأول خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 كما كان ضمن قائمة “الأسود الثلاثة” في بطولة يورو 2024.