عاجل : المدير الفنى الجديد لنادى الرجاء المغربى

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن تعيين الجنوب أفريقي فادلو ديفيدز مدير فني جديد للفريق، خلفاً للتونسي لسعد الشابي الذي تمت إقالته مؤخراً رفقة جهازه المعاون بعد تراجع النتائج وتذبذب الأداء.

ويعود ديفيدز إلى الرجاء بعد أن كان ضمن الطاقم الفني للنادي خلال موسم 2023/2024، حيث تراهن الإدارة على خبرته السابقة مع الفريق وقدرته على إعادة الاستقرار الفني.

ويمتلك المدرب الجنوب أفريقي مسيرة تدريبية مميزة، إذ سبق له قيادة أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا ونادي سيمبا التنزاني، قبل أن يخوض تحديه الجديد في المغرب كمدير فني أول للنسور الخضر.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 4 نقاط فقط، إثر فوز وحيد وتعادل،

وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لإحداث تغيير على رأس الجهاز الفني أملاً في تحسين المسار.