أخبار الرياضة

نادى إيطالى شهير وكبير مُهدد بـ الإفلاس

أحمد المدبولي

أزمة مالية كبيرة تضرب نادى انتر ميلان الايطالى، فى الفترة الاخيرة جعلته يقترب من إشهار إفلاسه.

الصحافة الرياضية الايطالية تتحدث عن هذا الامر منذ أمس، وتؤكد أن النادى الايطالى العريق يقترب من إعلان إفلاسه.

طبيعة الأزمة التي تواجه إنتر ميلان

أزمة إقتصادية كبيرة تضرب النادى منذ بداية الموسم، ولولا بيع الثنائى مارسيلو بروزوفيتش وأندريه أونانا، هو الذى انقذ النادى حتى الان.

حيث الاموال الذى حصل عليها الفريق من بيع الثنائى ساهمت فى تسيير الأمور، حتى الان، لكن الوضع الان أصبح خطير، وينذر بكارثة حقيقية، تُهدد النادى العريق.

إنتر ميلان الان متصدر جدول ترتيب المسابقة الايطالية برصيد 45 نقطة، بعد 18 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدورى الايطالى.

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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