إتحاد جدة يستعد لتسويق ثنائى الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي بدأت خطوات فعلية لتسويق لاعبيها الأجانب الجزائري حسام عوار والبرازيلي فابينهو تفاريس.

هذا الامر تمهيداً للاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إطار خطط النادي لتدعيم صفوفه بأسماء جديدة استعداداً للموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الميدان الرياضي فإن إدارة الاتحاد كثفت خلال الساعات الماضية تحركاتها لإنهاء ارتباط الثنائي بالفريق، وذلك بعد تراجع مستواهم وعدم ظهورهما بالشكل المنتظر في الفترة الأخيرة.

وتسعى الإدارة الرياضية بالنادي للتعاقد مع صفقات أجنبية قوية تعزز من قوة الفريق في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري لضمان دخول المنافسات المقبلة بتشكيلة أكثر توازن وجاهزية.

ويأتي ذلك بعد خروج الاتحاد من بطولة كأس السوبر السعودي في نصف النهائي عقب خسارته أمام النصر بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بمدينة هونغ كونغ.