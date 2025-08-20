أخبار الرياضة

إتحاد جدة يستعد لتسويق ثنائى الفريق

أحمد المدبولي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي بدأت خطوات فعلية لتسويق لاعبيها الأجانب الجزائري حسام عوار والبرازيلي فابينهو تفاريس.

 

هذا الامر تمهيداً للاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إطار خطط النادي لتدعيم صفوفه بأسماء جديدة استعداداً للموسم المقبل.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الميدان الرياضي فإن إدارة الاتحاد كثفت خلال الساعات الماضية تحركاتها لإنهاء ارتباط الثنائي بالفريق، وذلك بعد تراجع مستواهم وعدم ظهورهما بالشكل المنتظر في الفترة الأخيرة.

 

وتسعى الإدارة الرياضية بالنادي للتعاقد مع صفقات أجنبية قوية تعزز من قوة الفريق في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري لضمان دخول المنافسات المقبلة بتشكيلة أكثر توازن وجاهزية.

 

ويأتي ذلك بعد خروج الاتحاد من بطولة كأس السوبر السعودي في نصف النهائي عقب خسارته أمام النصر بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بمدينة هونغ كونغ.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.