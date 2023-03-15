نابولي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ نادي نابولي الإيطالي، منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بثلاثية دون رد 3-0 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين نابولي وخصمه آينتراخت فرانكفورت، استمرت حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2) عندما تمكن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد على آينتراخت فرانكفورت.

وفي الشوط الثاني، لم يمهل نادي نابولي، ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني كثيرا، وسجل اللاعب فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح نادي نابولي، سددها بنجاح اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي، محرزا الهدف الثالث لصالح الفريق الإيطالي.

وتبادل الفريقان، الهجمات، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز وصعود نابولي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا، انتهت بفوز نادي نابولي على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

وكان لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، نشرها حساب نادي نابولي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

ويتصدر نادي نابولي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 68 نقطة، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، وذلك بعد خوض 26 جولة من عمر الكالتشيو.

وخاض نابولي 26 مباراة في الدوري الإيطالي، بواقع 22 انتصارا والتعادل في مباراتين مع خسارة مواجهتين، وسجل لاعبو الفريق 60 هدفا مقابل استقبال 16 هدفا.

ويعول نادي نابولي ومدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي، على تألق الكثير من اللاعبين هذا الموسم، وفي مقدمتهم اللاعب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، الذي يتمتع باهتمام متزايد من كبار قارة أوروبا، وكذلك المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.