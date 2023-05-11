نابولي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023 ومواعيد مباريات الجولة 35

حسم نابولي الصدارة ولقب الدوري الإيطالي خلال الجولة 34، وكانت المنافسة محسومة لنابولي، لكن المنافسة القوية في الدوري الإيطالي والأكثر متعبة تكمن في ما بين المركز الثاني إلى المركز السابع، نظرًا لاقترابهم في النقاط، لذلك سنقوم بالكشف عن ترتيب الدوري الإيطالي قبل أن تبدأ الجولة 35 خلال الأسبوع القادم.

ترتيب الدوري الإيطالي

المنافسة في الدوري الإيطالي في آخر الجولات تشتعل على الرغم من حسم بطولة الدوري، وإليكم ترتيب فرق الدوري الإيطالي موسم 2022/2023 قبل بداية الجولة 35 يوم 12/5، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

نابولي في المركز الأول برصيد 83 نقطة.

يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

لاتسيو في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

الإنتر في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

ميلان في المركز الخامس برصيد 61 نقطة.

أتالانتا في المركز السادس برصيد 58 نقطة.

روما في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

أودينيزي في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

بولونيا في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.

ساسولو في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

إمبولي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.

ساليرزتانا في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.

هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

سبيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

كريمونيسي في المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

سامبدوريا في المركز العشرين برصيد 17 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي

آخر جولات الدوري الإيطالي موسم 2022/2023 تمتلئ بالإثارة وبالتحديد في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وإليكم مواعيد مباريات الجولة 35 بالصورة التالية:

لاتسيو ضد ليتشي يوم الجمعة 12/5 الساعة 9:45م.

ساليرنيتانا ضد أتالانتا يوم السبت 13/5 الساعة 4:00م.

سبيزيا ضد ميلان يوم السبت 13/5 الساعة 7:00م.

الإنتر ضد ساسولو يوم السبت 13/5 الساعة 9:45م.

هيلاس فيرونا ضد تورينو يوم الأحد 14/5 الساعة 1:30م.

مونزا ضد نابولي يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م..

فيورنتينا ضد أودينيزي يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

بولونيا ضد روما يوم الأحد 14/5 الساعة 7:00م.

يوفنتوس ضد كريمونيسي يوم الأحد 14/5 الساعة 9:45م.

سابمدوريا ضد إمبولي يوم الاثنين 15/5 الساعة 9:45م.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل ترتيب الدوري الإيطالي قبل آخر الجولات، ومن الواضح أننا سنشهد مباريات قوية وتحمل مستوى من تنافسي واضح نظرًا لاقتراب انتهاء الدوري، لذلك يعتبر الدوري الإيطالي واحدًا من أقوى 3 دوريات على مستوى العالم بكل تأكيد نظرًا لاقتراب المنافسة بين كافة الفرق.