نابولي ضد آينتراخت..الأزوري يطمح للوصول بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

نحن على موعد مع لقاء هام يجمع ما بين نابولي الإيطالي ضد آينتراخت وذلك في منافسات إياب الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس لعام 2023، وسوف تكون المهمة سهلة للعملاق الإيطالي والذي تمكن من الإنتصار في لقاء الذهاب خارج الديار بنتيجة هدفين نظيفين، حيث يحتاج فقط التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف لضمان العبور لربع نهائي دوري الأبطال 2023.

متى تنطلق صافرة بداية مباراة نابولي ضد آينتراخت بدوري الأبطال؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الهامة بين نابولي وآينتراخت عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت فلسطين ومصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

نابولي يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على أتالانتا

استطاع نادي نابولي الإيطالي من تحقيق الإنتصار على نادي أتالانتا بنتيجة هدفين نظيفين عن طريق كلًا من “كفاراتسخيليا، رحماني”، ليغرد نابولي في الصدارة برصيد 68 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

تشكيلة نادي نابولي المتوقعة ضد آينتراخت في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

وقد جاءت تشكيلة الفريق الإيطالي الخاصة بلقاء الإياب أمام آينتراخت على هذا النحو:

حراسة المرمى: جوليني.

الدفاع: كيم مين جاي، رحماني، دي لورينزو، اوليفيرا.

خط الوسط: لوبوتكا، أنجيسا، زيلينسكي.

الهجوم: اوسيمين، بوليتانو، كفاراتسخيليا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد آينتراخت يوم الأربعاء 15 مارس؟

ويتم نقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال اوروبا 2023 عبر قنوات بي ان سبورت القطرية بشكل حصري، ومن المقرر أن تذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت بريميوم 2.