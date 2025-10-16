ميلود حمدي يُعيد محمد خطاب إلى تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي **الإسماعيلي** بقيادة المدرب الجزائري **ميلود حمدي** تعديلًا جديدًا على قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة **حرس الحدود** في الجولة القادمة من **الدوري المصري الممتاز**، حيث قرر المدير الفني إعادة اللاعب **محمد خطاب** إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه خلال المباريات الماضية.

وجاء قرار حمدي في إطار سعيه لتدعيم الجانب الهجومي وتحقيق التوازن في أداء الفريق، خصوصًا بعد تراجع النتائج خلال الجولات الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إعادة تقييم عناصر الفريق واختيار التشكيل الأمثل للمباراة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن المدير الفني يرى في **محمد خطاب** عنصرًا قادرًا على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر، بفضل تحركاته وسرعته في بناء الهجمات، إلى جانب التزامه الخططي في التدريبات الأخيرة.

ويواصل فريق الإسماعيلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود وسط حالة من التركيز والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة للجماهير، خاصة وأن الفريق يسعى لتحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب **الإسماعيلية**، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم اللاعبين، فيما يُنتظر أن يعتمد حمدي على تشكيل يضم مجموعة من العناصر الشابة إلى جانب أصحاب الخبرة.

ويأمل الجهاز الفني أن تكون عودة **محمد خطاب** خطوة في طريق استعادة الانتصارات وتقديم أداء يُرضي جماهير الدراويش التي تساند الفريق في جميع الظروف.