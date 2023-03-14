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ميلان يواصل السقوط ويتعطل على ملعبه بالتعادل مع ساليزنيتانا

آياتي خيري

نجح نادي ساليرنيتانا في تحقيق تعادلا ثمينا (1-1) أمام مضيفه ميلان، مساء الإثنين على ملعب سان سيرو، في نهاية منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ميلان

أهداف مباراة ميلان أمام ساليرنيتانا

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سجل النجم أوليفيه جيرو هدف ميلان بالدقيقة 45+1، بينما إقتنص اللاعب بولاي ديا التعادل لساليرنيتانا بالدقيقة 61، ليفشل الروسونيري في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالدوري، بعدما خسر في الجولة الماضية (2-1) أمام فيورنتينا.

بهذه النتيجة خسر ميلان فرصة اللحاق بغريمه إنتر صاحب المركز الثاني، حيث توقف رصيده عند 48 نقطة بالمركز الرابع بفارق نقطتين عن النيراتزوري، ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 26 نقطة في المركز ال16.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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