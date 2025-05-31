ميلان يحدد رقم ضخم للإستغناء عن نجمه المتألق.. أندية أوروبية وسعودية تترقب

يسعى الجناح البرتغالي رافاييل لياو، في مغادرة نادي ميلان الإيطالي، الذي يحتاج أيضًا لبيع اللاعب من أجل إعادة بناء فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الرقم المطلوب

وقال تقرير لشبكة ” fichajes” العالمية، أن ميلان حدد مبلغًا واضحًا للعروض بشأن رافاييل لياو، حيث يطالب النادي اللومباردي بمبلغ لا يقل عن 130 مليون يورو من أجل بيع نجمه الهجومي الأبرز هذا الصيف.

وفي الوقت الذي تتابع فيه عدة أندية أوروبية وأندية من الدوري السعودي تتابع وضع اللاعب البرتغالي، تدرس إدارة ميلان بالفعل السيناريوهات المحتملة في حال رحيله.

وبالرغم من أن عقد لياو مستمر حتى عام 2028 ويتضمن شرط جزائي يصل إلى 175 مليون يورو، إلا أن هذا الرقم يبدو بعيد المنال للأندية المهتمة.

تحقيق عائد مالي كبير

وتسعى إدارة ميلان لتحقيق عائد مالي كبير يمكنه من تجديد فريقه بشكل عميق، بعد موسم خيب فيه الفريق الآمال، حيث فشل في التأهل إلى البطولات الأوروبية، وتعرض لهزيمة موجعة في نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا.

ووفقًا للتقرير فإنه من بين المهتمين هناك بايرن ميونخ وأرسنال اللذان أبديا اهتمامًا، لكنهما لم يقتربا من المبلغ المطلوب، في المقابل، أظهرت أندية سعودية مثل الاتحاد والهلال والنصر استعدادها لدفع مبلغ قريب من مطالبة ميلان، بالإضافة إلى عرض عقد سنوي صافٍ بقيمة 25 مليون يورو للاعب.

وقال التقرير أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع مهم اليوم بين ممثلي اللاعب وإدارة ميلان، من شأنه أن يحدد مستقبل لياو، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا وسجل هذا الموسم 12 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

ويظل القرار مرهونًا برغبة اللاعب وموقف النادي، بين البقاء أو الانتقال ليصبح أحد أغلى الانتقالات الصيفية.