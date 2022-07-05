ميلان الإيطالي يضم البلجيكي أوريجي مهاجم ليفربول

يستعد نادي ميلان الإيطالي للموسم الجديد في الدوري الإيطالي للحفاظ على بطولة الدوري التي حصدها الموسم الماضي، وبدأ ميلان في مفاوضات مع عدد من اللاعبين في يعض المراكز التي تنقص الفريق الإيطالي، يذكر أن ميلان استغنى عن لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسى الذي انتقل إلى نادي برشلونة بعقد يمتد إلى أربع سنوات.

ميلان ينهي إتفاقه مع أوريجي للإنضمام للفريق

تعاقد الفريق الإيطالي مع المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب نادي ليفربول والمنتخب البلجيكي بعقد يمتد إلى مدة أربع سنوات، وأنهى البلجيكي الفحوصات اللازمة قبل الانتقال إلى الفريق الإيطالي ووقع على العقد حيث يتوقع أن يصل مرتب أوريجي إلى 4 ملايين يورو سنوياً، وكان قد انتهى عقد اللاعب مع فريق ليفربول الإنجليزي ليصبح لاعباً حُراً وإعلان الفريق الإنجليزي عن رحيله رسمياً من النادي.

مسيرة أوريجي مع ليفربول

وقضى البلجيكي فترة كبيرة مع نادي ليفربول لعب خلال هذه الفترة 107 مباراة سجل خلالهم 22 هدف فقط، وعاش أوريجي فترة تعتبر الأفضل في الأعوام الأخيرة حيث زامل عدد من اللاعبين الأقوياء بعدما لعب رفقة المهاجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيهو، وساهم أوريجي في عدد كبير من المباريات الحاسمة أهمها مباراة برشلونة الشهيرة التي انتهت برباعية لصالح ليفربول وأحرز وقتها أوريجي الهدف الرابع والحاسم للمباراة، كما سجل أوريجي هدفاً لا ينساه عشاق ليفربول في فريق توتنهام في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.