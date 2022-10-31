بعد السقوط أمام تورينو .. الارقام السلبية للميلان عرض مستمر

تستمر الأرقام السلبية في السعي خلف نادي إيه سي ميلان، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها أمس الأحد، من تورينو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

اهداف تورينو في شباك ميلان

أحرز هدفي تورينو كوفي جيجي في الدقيقة 35 قبل أن يسجل أليكسي ميراتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما سجل جونيور ميسياس هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

أرقام ميلان السلبية

وتأتي الأرقام السلبية في تلقى ميلان الهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، كانت على حساب إمبولي ويوفنتوس وهيلاس فيرونا ومونزا، وثاني الارقام السلبية هي الخسارة الثانية خلال 12 لقاء بالدوري الإيطالي بعد الخسارة من نابولي، كما أوقف هدف كوفي جيجي سلسلة من 499 دقيقة نجح خلالها ميلان في الحفاظ على نظافة شباكه.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يرفع تورينو رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.