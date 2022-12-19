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ميسي يُحقق حلمه ويُقلد مارادونا في حمل كأس العالم

سمير بوبكر

أصبح الـ 18 ديسمبر 2022، يومًا تاريخيًا بالنسبة للأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، الذي وصف ذلك بأنه أعظم يوم له على الإطلاق في مسيرته الرياضية.

ميسي يُحقق حلمه ويُقلد مارادونا في حمل كأس العالم 4 19/12/2022 - 10:49 ص

لعب ميسي مباراته السادسة والعشرون والأخيرة من رحلته في بطولة كأس العالم، وهي المباراة النهائية لنسخة قطر 2022، وهي أيضًا لحظة لم يصل إليها ميسي وربما لن تتكرر أبدًا في مشواره الرياضي المُتبقي.

مطالب بمنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “الكرة الذهبية السوبر” بعد التتويج بلقب كأس العالم 

ميسي يُحقق حلمه ويُقلد مارادونا في حمل كأس العالم 1 19/12/2022 - 10:49 ص

بذل ميسي كل ما في وسعه من أجل رفع هذه الكأس الغالية الذي يحلم بها أي لاعب، ووقف أمام الجماهير في المُدرجات وخلف الشاشات مُبتسمًا وهو يُلوح بكأس العالم على خُطى زميله الراحل ديقو مرادونا.

وكان من الصعب فهم ما مر به هذا اللاعب، وربما يمكن أن تكون قصة كاملة في المُستقبل، ومثالاً يقتضي به في النجاح.

ميسي يُحقق حلمه ويُقلد مارادونا في حمل كأس العالم 2 19/12/2022 - 10:49 صفي أرضية ملعب لوسيل المُكتض عن آخره وجدت والدة ميسي طريقها إليه واحتضنت هذا اللاعب الذي غادر بلده الأصلي وهو لا يزال صبيًا في سن 13 عامًا، وأصبح الآن الرجل الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم باعتباره اللاعب الأكثر تهديفًا وصانع للّعب في المنتخب.

من جانب آخر كان لبطولة كأس العالم نهاية غير سارة للمنتخب الفرنسي الذي لعب مباراة في القمة التي أقل ما يُقال عنها أنها (مجنونة) التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 مع إضافة الأشواط الإضافية ثم ذهب الفريقين إلى الضربات الترشيحية التي ابتسمت في الأخير للمنتخب للأجنتيني.

ميسي يُحقق حلمه ويُقلد مارادونا في حمل كأس العالم 3 19/12/2022 - 10:49 صوفي تصريح مُثير عقب هذه المباراة التاريخية قال المدرب الفرنسي “ديدي ديشان” أن حتى بعض الفرنسيين كانوا اليوم في صف ميسي، وأضاف قائلاً: “لا تسألوني كيف”.

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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية والأخبار الرياضية٬ وأعمل على نقل الخبر للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.

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