ميسي يوجه رسالة للجماهير بشأن مشاركته في كأس موسم الرياض

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بإرسال رسالة هامة إلى الجماهير بشأن مشاركة فريقه في بطولة كأس موسم الرياض 2023، حيث سيتنافس مع قطبي كرة القدم السعودية النصر والهلال.

ميسي: سنواجه أفضل الأندية السعودية في بطولة تاريخية

تستضيف بطولة كأس موسم الرياض 2023 في ملعب المملكة آرينا، وذلك في الفترة من يوم الإثنين الموافق 29 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير، ستشهد البطولة مشاركة فرق كبيرة من بينها إنتر ميامي الأمريكي و الهلال والنصر.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” مساء اليوم الأربعاء: “لا يمكنني الإنتظار لأكون جزء من كأس موسم الرياض مع فريقي إنتر ميامي، حيث نواجه أفضل الأندية السعودية في بطولة تاريخية”.

ويلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي ستقام يوم 29 يناير في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستقام مباراة النصر مع إنتر ميامي يوم الخميس الموافق 1 فبراير في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الهلال سيواجه النصر في ختام بطولة كأس موسم الرياض، في التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 8 فبراير.