ميسي ينتفض ويقود باريس لفوز ثمين على نيس

انتصر نادي باريس سان جيرمان على خصمه نيس بهدفين دون رد 2-0 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

نيس صمد أمام باريس سان جيرمان لمدة 26 دقيقة، حتى افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التسجيل لصالح باريس سان جيرمان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على نيس بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع الإسباني سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

وفشل لاعبو نيس في هز شباك باريس سان جيرمان، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباريسي.

وارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

وتجمد رصيد نادي نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليج وان.

وانتفض ليونيل ميسي، ونجح في قيادة باريس لفوز ثمين، علما بأن النجم الأرجنتيني تعرض لصافرات استهجان من جانب جماهير باريس، خاصة مع انتشار أنباء حول إمكانية عودته من جديد لصفوف برشلونة في صيف العام الحالي 2023.

ويبتعد باريس سان جيرمان عن أقرب ملاحقيه لانس، بفارق 6 نقاط، و9 نقاط أمام أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

وكان كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة نيس، نشرها حساب نادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، دانيلو، سيرجيو راموس، ماركينيوس، نونو مينديز، ريناتو سانشيز، سولير، فيتينيا، ليونيل ميسي، كيليان مبابي

وجلس على دكة بدلاء باريس سان جيرمان، مجموعة من البدلاء، أبرزهم فابيان رويز وهوجو إيكيتيكي وسيرجيو ريكو.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعرض لصدمة قوية بخروجه مبكرا من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.

ولا يزال باريس سان جيرمان يحلم بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، معولا على كتيبة من النجوم أبرزهم كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار جونيور وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

وكاد باريس سان جيرمان أن يحقق حلمه بحصد لقب التشامبيونزليج في موسم 2020، لكنه خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.