ميسي يكشف موقفه من الاعتزال الدولي بعد حصوله على كأس العالم

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه تجاه اعتزال اللعب دوليا، بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 على المنتخب الفرنسي بنتيجة 4_2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3_3.

بينما صرح ميسي قبل هذه البطولة بأنها ستكون البطولة الأخيرة له بقميص الأرجنيتن، وبعد مطالبات عديدة تجاه اعتزال ميسي وهو محقق لهذا اللقب، خرج اللاعب وتحدث حول هذا الأمر.

تصريحات ميسي حول المشاركة

صرح اللاعب في حوار مع قناة “بين إن سبورتس” وأجاب اللاعب عن إذا كان ذلك هو الظهور الأخير له بقميص الأرجنتين، لكن رفض اللاعب الحديث ورد بعيدا عن سؤال المراسل وقال: “لنحتفل الآن”.

وفي تصريحات ثانية مع “TYC” قال ميسي ردا على هذا السؤال: “لا لن تكون آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن استمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم”.

مشاركة ميسي

يبدو أن ميسي أشار لقناة “TYC”، من الواضح أنه سوف يشارك مع الأرجنتين في نسخة كوبا أمريكا المقبلة، بالرغم من استحالة مشاركة ميسي في كأس العالم 2026.

بينما ستقام نسخة كوبا أمريكا عام 2024، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على البلد التي تستضيف البطولة، علما أن أمريكا طلبت استضافة البطولة وكندا أيضا والمكسيك كذلك، وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.