ميسي يفاجئ الهلال ويعتذر إلى باريس سان جيرمان

بصورة غير متوقعة، اعتذر القائد ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين والمحترف في فريق باريس سان جيرمان، عن رحيله إلى المملكة برسالة وجهها إلى فريقه.

وكشفت وزارة السياحة السعودية أنها استقبلت ليونيل ميسي وعائلته للتعرف على مظاهر الحياة في المملكة، وذلك في إطار حملتها الإعلانية لتشجيع الزيارة للسعودية.

وفي مقطع فيديو نشره، أعلن ميسي اعتذاره لنادي باريس سان جيرمان، موضحًا أنه اعتقد أنه سيحصل على يوم عطلة بعد المباراة، كما هو الحال دائمًا، وأضاف أنه كان قد قام بترتيب الرحلة مسبقًا ولم يتمكن من إلغائها، على الرغم من أنه قد قام بذلك بالفعل قبل ذلك.

وأضاف قائلاً: “أعتذر لزملائي، وأنتظر بفارغ الصبر لمعرفة الإجراءات التي يفضلها النادي تجاهي”.

وفرض نادي باريس سان جيرمان عقوبة تأديبية على ليونيل ميسي، بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن مسبق، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام لوريان بنتيجة (1-3) في الدوري الفرنسي.

وتم التلميح في التقارير إلى استمرار جهود التفاوض بين نادي الهلال وليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده قريبًا مع باريس سان جيرمان، بحيث قام الفريق السعودي بتقديم أعلى عرض مالي في تاريخه لإقناع ميسي بالانتقال إلى الزعيم.