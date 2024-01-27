ميسي يشارك انطباعاته عن السعودية قبل كأس موسم الرياض

عبر نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، عن سعادته باكتشاف جوانب جديدة في المملكة العربية السعودية مع كل زيارة يقوم بها.

ليونيل ميسي-مصدر الصورة: اليوتيوب

دعوة لمشاركة تجارب المملكة:

وجه ميسي دعوة لمتابعيه عبر إنستجرام لمشاركة تجاربهم الخاصة في السعودية، سواء كانت زيارات حديثة أو سابقة، مع إبراز ما أعجبهم في المملكة.

شجع ميسي من لم يزور السعودية بعد على تخطي الصور النمطية وكسر توقعاتهم واكتشاف المملكة بأنفسهم.

ميسي في الرياض:

وصل ميسي إلى الرياض مؤخرًا للمشاركة في كأس موسم الرياض 2024، التي ستشهد مباريات قوية على ملعب “كينجدوم أرينا” ، بما في ذلك مواجهة مرتقبة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

تُظهر رسالة ميسي تركيزه على مشاركة تجربته الشخصية في السعودية، بدلاً من التركيز على المباريات القادمة، مما يعكس اهتمامه بثقافة المملكة وتاريخها.

ترقب كبير للمباريات:

على الرغم من تركيزه على اكتشاف السعودية، إلا أن ميسي يدرك أهمية كأس موسم الرياض، وجمهور كرة القدم ينتظر بفارغ الصبر مواجهته مع رونالدو.