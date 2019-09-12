ميسي يريد اللعب في الأرجنتين……..عقدي مدى الحياة من برشلونة

نادى برشلونة يستعد لتزويد ميسى بعقد مدى الحياة ومن المعروف ان ميسى صرح كثيرا ومرارا وتكرارا بانه لن يلعب لاى فريق فريق فى أوربا غير برشلونة(البلوجرانا).







حقيقة العقد

إن ميسى أو سيد اللاعبين كما هو معروف بين جموع مشجعين الكرة في الوطن العربى مرتبط بعقد مع ناديه برشلونة لنهاية فترة لعبه، بمعنى أخر إلى وقت اعتزاله.ولكن ظهرت تكهنات كثيرة حول مستقبل ميسى بعد ذلك وماهى وجهته القادمة أو ماذا سيقدم ميسى لكرة القدم بعد الاعتزال؟







هذا ماقطعه العقد الجديد مدى الحياة العقد الذى سيطر على كل عناوين الصحف فى الايام الاخيرة، وذلك بعد ان اكد رئيس النادى(جوزيف ماريا بارتوميوزن) بان ميسى لديه شروط فى عقده الحالى والذى تمكنه من الابتعاد عن النادى فى نهاية الموسم الحالى.والعقد الجديد سيربط ميسى بالنادى حتى بعد تقاعده، ومع ذلك،ووفقا لموندو ديبورتيفو ،فان برشلونة مستعد لتزويده بهذا العقد كعلامة لالتزامهم الثابت اتجاه ميسى.

أحلام وأمنيات ميسي







هذه ليست بأى حال من الاحوال فكرة جديدة لمسؤلى برشلونة الذين لعبو بفكرة عرض ميسى على مثل هذا العقد لعدة أشهر.لكن الخطط بدأت في التنفيذ بعد كثرة التكهنات الأخيرة. ويعتقد مسؤلي نادي برشلون أن ميسي سيبقى فى النادى حتى عام 2022على الاقل حتى يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين في كأس العالم البطولة التي ستقام في دولة قطر. وبعد تلك البطولة سيبدأ بالتفكير في خطوته التالية.

يعتقد أن ميسى يرغب فى العودة إلى الارجنتين للعب مع (نيو يلز اولد بويز)قبل تقاعده، في حين يقترح أيضا تمرين كبير في الدورى الأمريكي لكرة القدم. ويستعد برشلونة تمام بالسماح لميسي بتحقيق أي من الحلمين قبل العودة إلى كامب نو ويختار هو دور الموظف الذي يتمنى أو يحب أن يشغله داخل ادارة النادي بعد التقاعد النهائى لسيد اللاعبين. هذا مايتضمنه العقد وهو ضمان ميسي كلاعب قبل التقاعد والحفاظ عليه حتى بعد التقاعد.







ميسي الكبير

ففي المباريات ال687لبرشلونة حقق 603هدف من الأهداف ، و242 تمريرة حاسمة، وفي انتظار عودته من الاصابة والعودة للملاعب وانتظار مايفعله ميسي والذي هو غير متوقع ودائماً مانتفاجئ به..

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