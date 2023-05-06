ميسي يحدد شرطه الأخير للموافقة على العودة لـ برشلونة في الميركاتو الصيفي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى شرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة من جديد لنادي برشلونة مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع ناديه الحالي، ورغبته في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

ميسي يحدد شرطه الأخير للموافقة على العودة لـ برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم نادي برشلونة الحالي ومتوسط ميدان الفريق، هو شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، حيث يرغب النجم الأرجنتيني في بقاء اللاعب الموسم المقبل.

وتؤكد الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني على أن هناك علاقة قوية بين ليونيل ميسي وسيرجو بوسكيتس، ويرغب البرغوث الأرجنتيني في بقاؤه في النادي، وهو الأمر الذي يميل له النجم الإسباني لمدة موسم آخر، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة سويا في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي خلال الفترة القادمة.

وأتمت الموندو بأن سيرجيو بوسكيتس، سيقوم بالتوقيع على عقد جديد مع نادي برشلونة، وذلك من أجل ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية، مؤكدة على أن العرض المقدم من نادي برشلونة أقل من العرض السابق، ولكن اللاعب يرغب في التجديد لعودة ميسي الموسم المقبل.

ومن جانبه، سوف يدرس برشلونة خيارات السوق قبل نهاية الموسم، لمعرفة اللاعبين الذين سيرحلون من أجل إكمال التعاقدات للبلوجرانا في الصيف، مع مشاكل اللعب المالي النظيف، وهو ما يجعل النادي الإسباني مضطرًا لبيع عدد من اللاعبين.

ويرغب رافينيا دياز في الخروج بنهاية الموسم، خاصة وأنه يدرك أهمية عثمان ديمبيلي كخيار أول في مركز الجناح الأيمن، وبالتالي سيكون على دكة البدلاء الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه بصورة نهائية.