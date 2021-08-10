ميسي يجتاز الفحوصات الطبية لباريس سان جيرمان ويكشف عن رقم قميصه الجديد للمرة الأولى رسمياً

اجتاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم برفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان بشكل رسمي وجرى تقديمه للمرة الأولى قبل قليل من ملعب حديقة الأمراء وتم الكشف عن رقم قميصه الجديد مع النادي الباريسي للمرة الأولى بشكل رسمي، ولم يتم نشر الفيديو الذي تم تصويره في ملعب حديقة الأُمراء بشكل رسمي إلا أن بعض الصحفيين قاموا بتسريب الفيديو لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي دأب نشطائها على نشر الفيديو على أوسع نطاق ممكن.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم حدثاً استثنائياً بقدوم ميسي اليها، وعلى الرغم من أن هذه ليست الزيارة الأولى للنجم الأرجنتيني الى باريس إلا أن اليوم تحديداً شهد توافد آلاف الناس الى ساحات الانتظار بمطار لو بورچيه بضاحية لو بورچيه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وبادر ميسي بالتلويح للجماهير بيده شاكراً إياهم على الحضور المميز، والمفارقة المثيرة للسخرية هي أن ميسي قام بذلك في عضون أقل من 48 ساعة من لحظة ذرفه للدموع في برشلونة قبيل مغادرة ناديه السابق بشكل نهائي.

الظهور الاول للاسطورة ميسي بتيشيرت باريس. pic.twitter.com/jB1YFMmMjE — ضاري الركاد 🇸🇦 (@DhAlRakkad) August 10, 2021

ويظهر في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي النجم الأرجنتيني ليو مرتدياً القميص الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية باريس، ويظهر أيضاً أن التوقعات والتكهنات التي روج لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين صحيحة، فالبرغوث اختار بالفعل تمثيل الفريق برقم جديد غير الذي يرتديه في كل مرة وهو القميص رقم 30 والذي يثمل للنجم الأرجنتيني ليو أهمية كبيرة في مسيرته.

وسيتم تقديم ميسي رسمياً في مؤتمر صحفي قريباً للكشف عما خفي على الصحافة والمشجعين، ولم يتم الإعلان عن وقت المؤتمر الصحفي حتى الآن والذي سيلقى اهتماماً صحفياً كبيراً للغاية، ويذكر بأن انتقال ميسي للبي اس جي كان أحد أبرز الأحداث على المستوى الرياضي والعالمي في العام 2021، وميسي الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء الكروية على مر التاريخ كان قد غادر القلعة الكتالونية بعد أن قضى بها أكثر من 21 عاماً بسبب عدم مقدرة النادي على دفع مستحقاته المادية والتي تتمثل في الراتب السنوي للاعب والذي يبلغ 40 مليون يورو.