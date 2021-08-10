ميسي في أول لمساته للكرة الفرنسية في ملعب حديقة الأمراء مرتدياً القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان

انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات المسربة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو مرتدياً قميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تداولت بعض الاخبار خلال الساعات القليلة الماضية أن اللاعب ميسي سيرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان رقم 30، وبالفعل وصل اللاعب الأرجنتيني إلى نادي باريس سان جيرمان منذ ساعات قليلة وذلك بعد ان أكمل المحامي الخاص باللاعب ليونيل ميسي صفقة تعاقده مع إدارة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، وخلال الوقت الراهن يعيش جميع محبي اللاعب الأرجنتيني ميسي حالة من الاندهاش بسبب ارتداءه قميص باريس سان جيرمان بالرقم 30 بعد أن اعتاد محبي وعاشقي ليونيل ميسي رؤيته وهو مرتدياً قميص ناديه السابق برشلونة الإسباني بالرقم 10، حيث ان اللاعب كان معروف في جميع أنحاء العالم بالرقم 10 والذي حقق به الكثير من الإنجازات في مشواره مع نادي السابق برشلونة الإسباني، ويبدو أن جميع متابعي رياضة كرة القدم أصبحوا في حيرة من أمرهم ويتساءلون عن سر ارتداء ميسي قميص باريس سان جيرمان بالرقم 30، وقد ظهر اللاعب ليونيل ميسي في الصور المسربة بملعب حديقة الامراء حاملاً قميص باريس سان جيرمان وعليه اسمه والرقم 30، كما انه تم تداول مقطع فيديو أيضا له وهو يداعب الكرة على أرض الملعب مرتدياً قميص باريس سان جيرمان.

كان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي متواجداً منذ صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس استعداداً لتوقيع عقود انضمامه لنادي باريس سان جريمان، ولكن وفي هذه اللحظات ينتظر جميع مشجعي وجماهير النادي الفرنسي باريس سان جيرمان بداية المؤتمر الصحفي لتقديمه نفسه كلاعب من لاعبي النادي الفرنسي بشكل رسمي، كما أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي الذي أقيم بالمستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية استعداداً للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي، ومع العلم أيضا أن هناك بعض التقارير الفرنسية التي كشفت مدة العقد الذي وقعه ميسي مع إدارة النادي الفرنسي وهي حتى 2023 مع خيار التمديد لمدة عام إضافي وبراتب سنوي يبلغ قدره 40 مليون يورو ولكن على الرغم من الأخبار والتقارير الشائعة والتي تبدو حقيقية ومنطقية إلا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لم تعلن بعد عن اراتب السنوي الذي ستقدمه للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مقابل الاستفادة من خبراته مع الفريق الفرنسي، وفيما يخص القميص رقم 30 الذي سيرتديه اللاعب ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان لم يتم الكشف عن سبب هذا الأمر بعد ويبدو أنه سيتم التوضيح خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه إدارة نادي باريس سان جيرمان للترحيب والإعلان عن ضم ميسي بشكل رسمي لصفوف الفريق، وذلك سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.