ميسي: السعودية جعلت أبني يبكي.. ومارتينيز يتحدث إلى طبيب نفسي!

مازالت توابع هزيمة منتخب الأرجنتين من السعودية في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر تظهر إلى العلن من نجوم المنتخب الأرجنتيني.

البداية كانت مع حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي تحدث بعد لقاء راقصي التانجو ضد المكسيك، الذي انتهى بفوز الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وقال مارتينيز إنه تحدث عبر الهاتف إلى طبيب نفسي بعد الهزيمة أمام منتخب السعودية في الجولة الأولى، وقال إنه شعر بالمرارة والظلم لأن المنتخب السعودي ذهب بهجمتين فقط على مرماه وأحرز هدفين منهم.

المرارة التي شعر بها الحارس الأرجنتيني من الهزيمة أمام السعودية لم يستطع إخفاءها في لقائه الصحفي بعد مباراة المكسيك، رغم فرحة الفوز على المكسيك.

ليونيل ميسي اللاعب التاريخي والفائز بالكرة الذهبية سبع مرات سابقاً، تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين وبولندا عن أثر الهزيمة من السعودية عليه وعلى أبناءه.

وقال ميسي ” ماتيو ابني غادر ملعب المباراة باكياً بعد هزيمتنا أمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى.”

وأضاف ليونيل ” الابن الأكبر تياجو لم يكن يصدق ما حدث وقام بالكثير من الحسابات من أجل معرفة فرصتنا في التأهل إلى دور الستة عشر، وطلب مني الفوز بالمباريات المتبقية دون أعذار.”

وكانت السعودية قد هزمت الأرجنتين بهدفين لهدف في مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، في مفأجاة هزت العالم بأكمله، ووصفها البعض بالمعجزة.

المنتخب الأرجنتيني الذي ظن أن المنتخب السعودي ضعيف، تفاجئ في الملعب من مستوى الأخضر ولاعبيه خصوصا في الشوط الثاني من المباراة، وتجرع مرارة هزيمة تاريخية عقدت حساباته في التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العالم.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية يلتقي منتخب المكسيك في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، وهي مباراة مصيرية في مشوار المنتخب السعودية للتأهل إلى دور الستة عشر.

تلعب مباراة السعودية والمكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت مصر.

يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز بأي نتيجة للوصول إلى ست نقاط والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر دون حسابات معقدة أو انتظار هدايا من المباراة الأخرى التي سوف تقام في نفس التوقيت بين الأرجنتين وبولندا.

ويحتل المنتخب السعودي حاليا المركز الثالث بثلاث نقاط في ترتيب المجموعة الثالثة، خلف بولندا ( 4 نقاط ) والأرجنتين ( 3 نقاط ) وتملك الأرجنتين أفضلية بفارق هدف عن السعودية، وفي المركز الأخير يأتي منتخب المكسيك برصيد نقطة وحيدة.