ميسي الجورجي يفشل في التفوق على رونالدو وانتر ميلان ينهي الشوط الاول على سامبدوريا بثنائية نظيفة

سنتعرف في مقالنا على فشل “ميسي الجورجي” و في التفوق على رونالدو، وميليتو بالكالشيو، و إنهاء انتر ميلان الشوط الاول متقدما على سامبدوريا بثنائية نظيفة، تسجيل ستيفان التقدم لانتر ميلان ضد سامبدوريا .

اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب فريق نابولي، يوصل التألق في الموسم الأول للدوري الإيطالي، ليدخل في قائمة الأكثر هدافين الموسم الاول الوافدين الجدد منذ موسم 2004 على الكالتشيو.

وحقق فريق نابولي الفوز على سا سولو، في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، اليوم السبت، برباعية نظيفة في المباريات الافتتاحية لبطولة الدوري الإيطالي لعام 2022 2023 .

وتمكن اللاعب الجورجي لاعب نابولي من تحقيق هدفين الهدف الأول و الثاني الدقيتين (4 و19)، كما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (36).

الساحر كفارا يسجل الثالث.. استلام رائع وإنهاء جميل بالدقيقة 36 #نابولي_ساسوولو pic.twitter.com/pdCmLHsk77 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2022

يزداد عدد أهداف كفاراتسخيليا التي يسجلها خلال اول ١٢ مبارة مع فريقة فريق نابولي، للدوري الإيطالي 23 2022 إلى 11 هدفًا، منها 5 إسهامات و6 أهداف.

وحقق كفاراتسخيليا خمسة أهداف إلى الان في دوري أبطال أوروبا، بواقع هدفين، وثلاث تمريرات حاسمة، خلال 5 جولات حتى الآن.

انتر ميلان ينهي الشوط الاول متقدما على سامبدوريا بثنائية نظيفة

انتهى الشوط الأول من مبارة انتر ميلان ضد سامبدوريا، بثنائية نظيفة دون رد بتسجيل لاعب انتر ميلان في الدقيقة الواحد والعشرون، قبل أن يضاعف النتيجة نيكولا باريلا في الدقيقة الأربعة والاربعون من الشوط الأول.