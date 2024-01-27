ميرور: قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول تسبب في هزة في عالم كرة القدم

يتواصل الجدل حول القرار المفاجئ للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفتي لليفربول الإنجليزي، والذي سيرحل عن صفوف الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وكان كلوب قد أعلن في مؤتمر صحفي، بالأمس الجمعة، عن أنه سيرحل عن صفوف ليفربول مع نهاية الموسم، مؤكدًا على أن قراره نهائيًا، ولن يكون هناك رجعة فيه.

ميرور: كلوب أفضل مدربين العالم.. وقراره بالرحيل عن ليفربول تسبب في هزة في عالم كرة القدم

أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن قرار يورجن كلوب بالرحيل عن قيادة ليفربول سبب هزة كبيرة في عالم كرة القدم، باعتبار المدرب الألماني أحد أفضل المدربين حول العالم، بعد الإنجازات التي حققها مع بوروسيا دورتموند وليفربول.

ويقترب يورجن كلوب من السنة العاشرة له مع ليفربول، حيث تعاقدت الإدارة الإنجليزية مع المدرب الألماني في منتصف العقد الماضي.

ميرور : خبر رحيل يورجن كلوب تسبب بهزة في عالم كرة القدم pic.twitter.com/YmlA8zTXmL — محمد عواد (@mohammedawaad) January 27, 2024

في السياق ذاته، أكدت “شبكة ليفربول” عبر منصة “إكس”، أن ‏60.7% هي نسبة إنتصارات يورغن كلوب بمسيرته مع الريدز وهي أعلى نسبة إنتصارات لمدرب بتاريخ نادي ليفربول لكرة القدم.

وشددت على أن رحيل يورجن عن الريدز جاءت كالصاعقة لمشجعي ليفربول خاصة بعد أن وقع على تجديد عقده حتى عام 2026 كدليل على التزامه تجاه ليفربول.

سيكون تعويض كلوب أصعب الأعمال لأي مدرب، ليس فقط بسبب علاقته بمشجعي ليفربول ولكن أيضًا بسبب القدرة التي تجعله أحد أعظم مدربي كرة القدم، بعد أن أعاد دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول في عام 2019 وأول لقب دوري لهم منذ 30 عامًا بعد عام من النجاح الأوروبي. لكن في غضون ذلك، فإن المباريات… — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) January 27, 2024

وأضافت شبكة الريدز: “تعويض المدرب الألماني سيكون أصعب الأعمال لأي مدرب قادمة، ليس فقط بسبب علاقته بمشجعي ليفربول ولكن أيضًا بسبب القدرة التي تجعله أحد أعظم مدربي كرة القدم، بعد أن أعاد دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول في عام 2019 وأول لقب دوري لهم منذ 30 عامًا بعد عام من النجاح الأوروبي”.

وأكملت: “لكن في غضون ذلك، فإن المباريات القادمة تتصالح مع الأخبار المفاجئة برحيل كلوب، مازال لديهم عدة مباريات وجبهات للقتال عليها”.