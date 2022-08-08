ميركاتو روما.. خطة سبيشال ون للعودة إلى القمة

بعد الفوز بدور المؤتمرات الأوربي ارتفع طموح روما للسماء حيث بات الإيمان بقدرة الفريق على الفوز بالألقاب واقعاً , فوجود مورينو علي رأس القيادة الفنية غير الكثير ، النجوم باتو يرغبون في اللعب لروما والشباب باتو يحلمون باللعب تحت قيادة سبيشال ون ، وكبير العاصمة الإيطالية عاد ليتصدر عناوين الصحف اليومية , فما هي الأسماء الراحلة وما هي التعاقدات القادمة ؟

لاعب حراسة المرمى في روما

قدم حارس روي باتريسيو مستويات كبيرة جعلته رجلا للمبارة النهائية وأنقذ روما في العديد من المواقف الصعبة على مدار الموسم ولكن القلق الكبير كان حول إيجاد بيدل له مورينيو رشح الشاب “سفيلار” حارس بلجيكة البرتوغالي والذي انته عقده صيف الحالي ابن 22 عاماً قدم مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية ما جعله مشروعاً مستقبلياً لحراسة مرمي الذئاب بينما سيبقي الحارس الإيطالي الشاب باترو بويل كاخياراً ثالث لحالات الطوارئ.

لاعب الظهير الأيمن في روما

رغم أن “ريك كارسدورب” قدم مستويات كبيرة خلال الموسم الماضي إلا أن غيابه أثر كثيراً على مستوي روما الدفاعي وهو ما دفع إدارة الفريق للتعاقد مع الظهير التركي “محمد زكي شيليك” من صفوف رين الفرنسي مقابل 7 مليون يورو صاحب 25 عاماً نال إعجاب المدرب مورينيو مما يمتلكه من خصائص دفاعية وهجومية تتناسب مع أفكار العراب البرتغالي ومع إمكانية اللعب ليونارد سبينازولا علي الرواق الأيمن بات هذا المركز في أمان.

لاعب الظهير الأيسر في روما

استعاد روما خدمات سبينازولا بعد إصابة طويلة استمرت لقرابة العام ليصبح بمسابة الصفقة الأولة للذئاب مع وجود ماتياس فينا واستعادة خدمات العائد من الإعارة ريكاردو كالافيوري لن يحتاج روما لتدعيم لهذا المركز.

لاعبين الدفاع في روما

على الرغم من نجاح الشراكة الدفاعية بين كريس موري و جيانلوكا مانشيني ووجود بدائل مقبولة إلا أن مورينيو مازال يصر على ضم مدافع آخر , الاسم الأول في قائمة مورينيو هو إريك بايلي والذي سبق أن عملا معه في اليونايتد قيمته السوقية الآن تتجاوز 6 مليون يورو كون دوره قد بات ثانوي في اليونايتد الاعب يرغب في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة في حال إتمام الصفقة فلن تبحث روما عن لاعب دفاع آخر.

الاعبين الوسط في روما

بداء روما سوقه الصيفي بالتعاقد مع ماتيتش بطلب شخصي من مورينيو النجم السربي فضل الذهاب إلى روما ولم الشمل مع مورينيو بعد انتهاء عقده مع اليونايتد , مورينيو يراه القطعة الناقصة في صفوف الفريق والاعب أراد تجربة تضمن له العب أساسيا لكن يبقي الهدف الأول لذئاب هو التعاقد مع الهولندي فينالدوم والذي أصبح مهمشاً منذ انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي حيث لم يلعب معهم إلا 1651 دقيقة بالدوري وهو رقماً لا يتناسب مع قيمته الفنية أو ما قدمه مع ليفربول الاعب يرغب في الانتقال لروما لضمان فرصة اللعب بشكل متواصل قبل كأس العالم خشية تراجع دوره مع المدرب فان جال بريس لا يمكن منع رحيل الاعب ولو على سبيل الإعارة وروما يرغب في ضم الاعب معاراً مع أحقية الشراء وإتمامه الصفقة مسالة وقت لا أكثر.

لاعبين الأجنحة في روما

عان روما في الموسم الماضي من غياب أجنحته الهجومية لإصابة متنوعة وهو ما أجبر المدرب علي الاستعانة باستيفان شعراوي ولكن هذا الصيف بات التدعيم واجباً فا بعد أن فاز روما بخدمات ديبالا مجاناً في صفقة هي الأكبر إعلامياً وفنياً منذ سنوات تحولت الوجهة نحو التعاقد مع النجم الإيفوري ويلفريد زاها , مورينيو يرغب في ضم الاعب بالاسم لأنه يعرف قدراته الفنية جيداً وما يمكن أن يقدمه له من سرعات ومهارة بثلث الأخير وهي أمور تصنع الفارق في إيطاليا الصفقة التي لم تكن سهلة لأن من المتوقع أن يطلب كريستال بلاس مبلغاً لا يقل عن 40 مليون يورو وهو رقماً بعيداً عن قدرات روما المادية لكن رغبة الاعب وعقده الذي سينتهي في الصيف القادم قد يغيرا مجريات الأمور.

لاعبين الهجوم في روما

حافظ روما علي خدمات مهاجمه المتألق ابرهام رهان مورينيو الناجح الذي سجل 17 هدفاً وصنع 4 آخرين في 37 مباراة في الدوري وبصم علي 9 أهداف في 13 مباراة كانو سبباً في تتويج فريقه بالبطولة لكن تبقي مسالة البديل مزعجة لسبيشال ون , ((الأوزبكي شموردوف)) قدم مستويات مقبولا رفقة روما لكن ضل مهاجم 3 وأصبح ضرورة إذا ما أراد الفريق المنافسة علي الألقاب والتأهل لدوري الأبطال , الإيطالي أندريا بيلوتي يتصدر القائمة , فبعد انتهاء عقده رفقة نادي تورينيو كشفت الصحافة عن تواصله مع مورينيو بشكل دائم مما يبشر باقتراب إتمام الصفقة

لتصبح تشكيلة روما في الموسم القادم كالتالي:

في رأيك عزيزي القارئ هل هناك اسم لم يذكر في هذا المقال , وأياً من هؤلاء الاعبين يحتاجه الفريق أكثر؟