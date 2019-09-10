“ميدو” يرفض هذا المنصب في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

قام أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، بتوضيح موقفه من تولي منصب مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، إذا تم عرض الأمر عليه خلال الفترة المقبلة كما يتردد، حيث قال خلال تصريحات تلفزيونية له عبر قناة أون سبورت، أنه اعتزل لعبة كرة القدم مبكرًا لرؤيته بأنه يصلح لأن يكون مدربًا أكثر، و أنه عمل لمدة ست سنوات كمديرًا فنيًا و بالتأكيد خطوته القادمة لن تكون أقل من هذا المنصب، حتى ولو كان ذلك في الجهاز الفني لمنتخب مصر.







رأى “ميدو” في ترشيحه لتولي تدريب منتخب مصر

و أكد المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أنه سعيد و فخور بتواجده ضمن أسماء المرشحين لتدريب منتخب مصر، و تواجدي وسط هذه الأسماء المرشحة شرف كبير له، حيث يتواجد في القائمة خمسة مدربين مصريين يتواجد بينهم ميدو و على رأسهم حسن شحاتة، حسام حسن، حسام البدري، إيهاب جلال، وسوف تعلن اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري عن اسم المدرب الفني للمنتخب المصري خلال أيام.







و أشار “ميدو إلى أنه في حال عدم اختياره فسيقوم بتقديم كل الدعم للمدير الفني الجديد للمنتخب، مؤكدًا على ضرورة الوقوف وراء الجهاز الفني القادم باعتباره وطني بعد غياب المدرب الوطني عن المنتخب طويًلا، وذلك حتى يعود منتخب الفراعنة لمكانته في أفريقيا و يعود لحصد البطولات الغائبة عنه منذ عام 2010.

مسيرة ميدو التدريبية







الجدير بالذكر، أن بداية مسيرة أحمد حسام ميدو التدريبية كانت في ناديه السابق الزمالك حيث تولى منصب المدير الفني للأبيض عام 2014، وتمكن من الحصول معه في هذا العام على البطولة الوحيدة في مشواره التدريبي حتى الآن و هي كأس مصر، ثم تولى تدريب الدراويش في عام 2015 ليقود الفريق في تسع مواجهات فقط ثم رحل عنه، و عاد إلى القلعة البيضاء من جديد في ولاية ثانية في عام ،2016 ولكنها لم تستمر طويلا حيث قاد الفريق في 7 مباريات فقط، و كانت خلافاته مع رئيس النادي مرتضي منصور وراء الرحيل في هذه المرة.

و استكمل ميدو مسيرته بعد الرحيل عن الأبيض في نادي وادي دجلة في نفس العام 2016، و قام ببناء فريق جيد بعناصر شابة وقدم فريق وادي دجلة خلال هذا الموسم أداءًا رائعًا، و لكنها أيضًا لم تدم طويًلا، و ترك تدريب الفريق في نهاية عام 2017، ثم انتقل بسفينته التدريبية إلى خارج الحدود المصرية ليصل إلى السعودية، ويتولى منصب المدير الفني لنادي الوحدة في عام 2018، وكانت تجربة جيدة في البداية إلى أن حدثت أزمة بينه وبين أحد جماهير النادي على موقع تويتر لتنتهي المهمة بعد 6 لقاءات فقط، و تولي تدريب نادي المقاصة حديثًا في يونيو المنقضي.