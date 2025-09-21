ميدو وتلميح خطير بشأن موقف سيراميكا عقب بيان الأهلي ضد حكام المباراة

علق نجم الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، على بيان النادي الأهلي الأخير الذي طالب فيه بضرورة التحقيق مع حكام الفيديو لمباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.

ميدو وجه انتقادًا لاذعًا لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا بسبب الصمت رفم أنه تضرروا من لعبة واضحة في نهاية الشوط الأول

أكد ميدو عبر حسابه على منصة “X” أن من حق الأهلي، أو أي نادٍ آخر، الاعتراض على القرارات التحكيمية وطلب التحقيق مع أي حكم.

كما أعرب ميدو عن استغرابه الشديد من موقف نادي سيراميكا كليوباترا الصامت، رغم تعرض فريقه لظلم تحكيمي واضح بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة.

وتساءل عن سبب عدم تحرك النادي أو حديث مدربه علي ماهر عن هذا الظلم في المؤتمر الصحفي.

و ألمح ميدو إلى أن هذا الموقف قد يكون نتيجة لتعليمات من محمد أبو العينين، رئيس النادي، الذي سبق وصرح أنه يسعد بفوز أي من الفريقين في مباراة فريقه ضد الأهلي.

واختتم تساؤلاته: “هي دي الرياضة؟ هي دي المنافسة؟ الدوري المصري إلى أين؟”.