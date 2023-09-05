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ميتروفيتش يغازل الدوري السعودي: لديه كل ما يحتاجه ليصبح ضمن أفضل الدوريات في العالم

جيهان مصطفى

أعرب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال السعودي، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عن بالغ سعادته بعد انتقاله لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

- صورة 1 - ميتروفيتش يغازل الدوري السعودي: لديه كل ما يحتاجه ليصبح ضمن أفضل الدوريات في العالم

المدافع الصربي ميتروفيتش - مصدر الصورة: موقع العربية

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وخلال تصريحات صحفية قال ميتروفيتش، أنه لم يسبق له وأن واجه شيء مثل هذا في أي دوري بالعالم، مثل المباريات التي جاء من أجلها إلى المملكة.

وأوضح أن هذا الدوري لديه كل ما يحتاجه حتى يصبح أحد أفضل الدوريات في العالم بالمستقبل، حيث لديهم المرافق، فضلًا عن جماهيرهم الرائعة.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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