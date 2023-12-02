ميتروفيتش وسافيتش يقودان الهلال لفوز تاريخي على النصر في ديربي الرياض

في مباراة مثيرة ومنافسة، تمكن فريق الهلال من تحقيق فوز كبير على ضيفه النصر بنتيجة 3 – 0 في ديربي الرياض، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، وبهذا الفوز، عزز الهلال صدارته للدوري بفارق سبع نقاط عن النصر، الذي احتل المركز الثاني.

الشوط الأول: تبادل الفرص والصفرة

بدأت المباراة بوتيرة عالية من الجانبين، حيث حاول كل فريق فرض سيطرته على وسط الملعب وخلق الفرص الهجومية، وكان النصر أول من خطف الأنظار بفرصة خطيرة في الدقيقة الثامنة، عندما سدد كريستيانو رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى، ورد الهلال بفرصة مماثلة في الدقيقة الثانية عشرة، عندما سدد سيرغي سافيتش كرة من مسافة بعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى النصر.

واستمر التبادل الهجومي بين الفريقين، حيث أضاع الهلال فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة الثامنة والعشرين، عندما تلقى ميتروفيتش تمريرة رائعة من سافيتش داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى، وفي الدقيقة الثلاثين، كاد النصر أن يفتتح التسجيل، عندما انفرد رونالدو بالمرمى بعد تمريرة طولية من عبد الرزاق حمد الله، لكن الحارس عبد الله المعيوف تصدى للكرة ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية،

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، حاول الفريقان زيادة الضغط الهجومي، لكن دون جدوى، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني: الهلال ينفرد وينهي الديربي

في الشوط الثاني، دخل الهلال بروح معنوية عالية، وسيطر على مجريات اللعب، وأنهك النصر بالضغط الهجومي، وفي الدقيقة الرابعة والستين، تمكن الهلال من كسر التعادل، عندما سجل سافيتش الهدف الأول للهلال، بعد تمريرة عرضية من علي البليهي من الجهة اليمنى، ورأسية قوية من سافيتش في الزاوية اليسرى لمرمى النصر.

وبعد الهدف، حاول النصر الرد بسرعة، وأنشأ بعض الفرص الخطيرة، لكن دون ترجمتها إلى أهداف، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين، سجل رونالدو هدفا للنصر، بعد تمريرة من حمد الله، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، أطلق ميتروفيتش صاروخًا من خارج منطقة الجزاء، سكن في الزاوية اليمنى العليا لمرمى النصر، مسجلًا الهدف الثاني له والثاني للهلال، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل ميتروفيتش الهدف الثالث للهلال، بعد تمريرة من سالم الدوسري، وانفراد بالمرمى، وتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى النصر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، طرد الحكم علي البليهي، لاعب الهلال، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بسبب عرقلة رونالدو، وبعد ذلك، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، معلنًا فوز الهلال بثلاثية نظيفة.

التحليل: الهلال يؤكد تفوقه والنصر يخسر الأمل

بهذا الفوز، أكد الهلال تفوقه على النصر في الدوري السعودي، حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققًا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، وبذلك، رفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وكان الهلال أفضل من النصر في جميع جوانب اللعب، حيث سيطر على الكرة بنسبة 58% مقابل 42% للنصر، وأنشأ 15 فرصة للتسجيل مقابل 8 فرص للنصر، وسدد 9 تسديدات على المرمى مقابل 4 تسديدات للنصر، وحصل على 7 ركلات ركنية مقابل 3 ركلات ركنية للنصر.