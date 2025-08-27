مو صلاح يتفوق على الجميع.. إنجاز تاريخي يضعه مع هنري ورونالدو

من جديد يكتب محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2024-2025، ليؤكد أنه ليس مجرد لاعب عابر في البريميرليج، بل أيقونة كروية صنعت لنفسها مكانًا بين العمالقة.

ملك ليفربول الذي لا يشيخ

صلاح، الذي وصل إلى ليفربول في صيف 2017، لم يكتفِ بتحطيم الأرقام القياسية عامًا بعد عام، بل بات اليوم ثالث لاعب فقط في تاريخ الريدز يتوج بالجائزة ثلاث مرات، بعد إنجازه في موسمي 2018 و2022.

هذا التتويج الأخير لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لموسم استثنائي أعاد خلاله “مو” كتابة فصول جديدة في قصته مع الجماهير التي تهتف باسمه في “آنفيلد”.

أسطورة عربية على خطى هنري ورونالدو

بحسب شبكة lentedesportiva العالمية، فإن ما حققه محمد صلاح يضعه في الصف ذاته مع أسماء بحجم تييري هنري، كريستيانو رونالدو، وكيفين دي بروين، أساطير حفروا أسماءهم في سجلات الجائزة منذ انطلاقها في موسم 1992-1993.

لكن ما يميز صلاح أنه فعلها وهو قادم من قلب الوطن العربي، ليصبح رمزًا للأجيال، ودليلًا على أن الطموح لا يعرف حدودًا.

أكثر من مجرد جائزة

الجائزة التي بدأت مع بول ماكجراث عام 1993 ومرت على عظماء مثل روي كين، بيركامب، روني، هازارد، محرز، وفان دايك، باتت اليوم تحمل اسم محمد صلاح للمرة الثالثة.

ولعلها ليست مجرد تكريم لموسم كبير، بل اعتراف عالمي بأن النجم المصري أصبح جزءًا من تاريخ الدوري الإنجليزي نفسه، لاعبًا لا يتكرر، وزمنًا من الصعب أن يُمحى من ذاكرة كرة القدم.