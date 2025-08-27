موهبة أرجنتينية على رادار برشلونة.. تفاصيل مثيرة

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لتعزيز صفوفه بالمواهب الشابة القادرة على صناعة مستقبل الفريق، وذلك رغم القيود المفروضة على سوق الانتقالات الحالي، والتي تمنع النادي من إبرام صفقات جديدة في الوقت الراهن.

اهتمام خاص بالموهبة الأرجنتينية يان سوبيابري

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن تقارير أرجنتينية ربطت اسم الجناح الأيسر الواعد يان سوبيابري (18 عامًا) لاعب ريفر بليت، بالانتقال إلى برشلونة مستقبلًا.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 30 مليون دولار، وهو ما يجعله خيارًا مغريًا بالنسبة للنادي الكتالوني.

يمتد عقد سوبيابري مع ريفر بليت حتى عام 2028، وقد شارك حتى الآن في 18 مباراة مع الفريق الأول، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، بينما يراهن كثيرون على أنه سيكون أحد أبرز نجوم الأرجنتين في السنوات المقبلة.

تألق دولي وبطولة منتظرة في تشيلي

ما يزيد من قيمة اللاعب هو تألقه مع منتخب الأرجنتين للشباب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات.

كما يُتوقع أن يكون أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب “التانجو” خلال بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبل.

وبحسب شبكة TNT Sports، فإن برشلونة يراقب اللاعب عن قرب عبر كشافي النادي الذين سيحضرون البطولة لمتابعة سوبيابري بشكل مباشر، إلى جانب رصد أسماء أخرى قد تمثل إضافة كبيرة للمستقبل الكتالوني.