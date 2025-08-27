موناكو تستضيف قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. موعد القرعة والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء الخميس المقبل، إلى إمارة موناكو الفرنسية، حيث تُسحب قرعة مرحلة الدوري (المجموعات سابقًا) لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بمشاركة 36 فريقًا يمثلون نخبة القارة العجوز.

📅 موعد قرعة دوري الأبطال والقنوات الناقلة

التاريخ: الخميس 28 أغسطس/آب 2025

الخميس 28 أغسطس/آب 2025 الوقت: السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة – الثامنة بتوقيت أبوظبي – الخامسة مساءً بتوقيت المغرب العربي.

السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة – الثامنة بتوقيت أبوظبي – الخامسة مساءً بتوقيت المغرب العربي. المكان: منتجع غريمالدي – موناكو

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS NEWS

القناة الرسمية لليويفا على يوتيوب

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

كما ستواكب العديد من المواقع الرياضية العالمية والعربية الحدث بتغطية مباشرة، منها الجزيرة نت عبر مدونة حية.

تصنيف مستويات قرعة دوري أبطال أوروبا ، القرعة يوم الخميس القادم pic.twitter.com/JgAFeabOxC — waleed (@wled0_) August 26, 2025

🏆 كيف تُجرى القرعة؟

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) العمل بالنظام الجديد الذي أُطلق الموسم الماضي، ليضع حدًا للمجموعات التقليدية المكونة من 4 فرق.

تُقسّم الفرق الـ36 على 4 أوعية وفقًا للتصنيف الأوروبي.

وفقًا للتصنيف الأوروبي. يبدأ السحب بالوعاء الأول، حيث يتم اختيار منافسين لكل فريق بواسطة برنامج إلكتروني ذكي.

كل فريق يخوض 8 مباريات : 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، بواقع منافس واحد من كل وعاء.

: 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، بواقع منافس واحد من كل وعاء. لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس الدوري أكثر من مرتين.

🕗 مواعيد مباريات مرحلة الدوري

الجولة 1: 16-18 سبتمبر 2025

الجولة 2: 30 سبتمبر – 1 أكتوبر

الجولة 3: 21-22 أكتوبر

الجولة 4: 4-5 نوفمبر

الجولة 5: 25-26 نوفمبر

الجولة 6: 9-10 ديسمبر

الجولة 7: 20-21 يناير 2026

الجولة 8: 28 يناير 2026

🎯 نظام التأهل الجديد

الفرق الـ 8 الأوائل تتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

تتأهل مباشرة إلى دور الـ16. الأندية من المركز 9 حتى 24 تخوض أدوارًا فاصلة إقصائية.

تخوض أدوارًا فاصلة إقصائية. الأندية من 25 حتى 36 تغادر البطولة.

⚽ الفرق المتأهلة

من بين أبرز الأندية المشاركة في نسخة 2025-2026:

ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، أرسنال، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن.

بالإضافة إلى أندية مثل: آياكس، آيندهوفن، نابولي، سبورتنغ لشبونة، أولمبياكوس، مرسيليا، غلطة سراي، نيوكاسل، موناكو، توتنهام، أتلتيك بلباو.

مع مشاركة الوافدين الجدد من التصفيات مثل: رينجرز، بنفيكا/فنربخشة، بازل/كوبنهاغن، وغيرهم.

🚨أندية التصنيف الأول في دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/3UM2XHs2EB — محمود (@MH_1902) August 26, 2025

🏟️ موعد النهائي ومكانه

من المقرر أن يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، وهو الملعب الذي استضاف نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما.

⚡ ماذا عن قرعة الدوري الأوروبي؟

تُجرى قرعة الدوري الأوروبي يوم الجمعة 29 أغسطس/آب 2025، بنظام مشابه لدوري الأبطال، حيث سيتم توزيع 36 فريقًا على 4 أوعية.

وستُعلن اليويفا عن الجدول الكامل لمباريات البطولة بحد أقصى يوم الأحد 31 أغسطس/آب 2025.