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موقف نايف أكرد من الانتقال إلى الاتحاد السعودي في الصيف الحالي

عمر عبد العزيز أحمد

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، لن يفرط في محاولاته للتعاقد مع قلب دفاع سوبر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يهتم العميد بالتعاقد مع الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

موقف نايف أكرد من الانتقال إلى الاتحاد السعودي

نايف أكرد لاعب وست يونايتد - المصدر: صور جوجل

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موقف نايف أكرد من الانتقال إلى الاتحاد السعودي

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بموقف لاعب وست هام يونايتد، نايف أكرد، من الانتقال إلى دوري روشن من بوابة الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص في انتقالات اللاعبين، بأن المدافع المغربي نايف أكرد لن ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية، وأنه يشعر بسعادة كبيرة مع فريقه.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد يحاول التعاقد مع أكرد، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي.

من هو نايف أكرد المرشح للانضمام إلى الاتحاد السعودي؟

ويعتبر اللاعب المغريي البالغ من العمر 27 عامًا، أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى الفريق اللندني، الذي انضم إليه قادمًا من ستاد رين الفرنسي، في سوق انتقالات الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، فإن نايف أكرد خاض ما مجموعه 33 مباراة مع النادي اللندني منذ انضمامه في سوق انتقالات الصيف الماضي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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