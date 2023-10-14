موقف منتخب مصر من دور المجموعات حتى النهائي في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار

أقيمت مساء الخميس قرعة كأس الأمم الأفريقية، بمركز المعارض في أبيدجان بالعاصمة الايفوارية، والتي تحتضن بطولة الأمم الأفريقية للنسخة رقم 34، في حدث رياضي كبير مع مطلع عام 2024، وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وقد تحدث مفاجآت من بعض المنتخبات في هذه النسخة من البطولة.

فقد أسفرت القرعة عن المجموعات والمواجهات التالية:

المجموعة المنتخبات المجموعة الأولى كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو المجموعة الثانية مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق. المجموعة الثالثة السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا المجموعة الرابعة الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا. المجموعة الخامسة تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا. المجموعة السادسة المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا، وجاءت قرعة كأس الأمم الأفريقية بمواجهات قوية ويأتي أبرزها المنتخب المصري الذي وقع على رأس المجموعة الثانية.

نتائج منتخبات المجموعة عن عام 2023، والتي تواجه منتخب مصر:

جاءت القرعة، في المجموعة الثانية منتخب مصر مع كل من غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

أولاً : منتخب غانا: سنة 2023 لعب منتخب غانا 6 مباريات، في عان 2023، فاز منتخب غانا في 3 مواجهات أمام أنجولا وأفريقيا الوسطى وليبيريا وتعادل 3 مواجهات مع الجزائر وأنجولا ومدغشقر، أي أن نتائجه تكاد أن تكون ضعيفة أو متوسطة.

يذكر أن قائمة منتخب غانا بها لاعبان من فريق ميدياما الغاني، والذي يواجه النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات، وكل لاعبي منتخب غانا في أندية متوسطة أو أندية كبيرة احتياطيين وليسوا أساسيين مع فرقهم، وابرزهم محمد قندوس لاعب وست هام، وهو احتياطي في المباريات، وتوماس بارتي زميل محمد النني في أرسنال وليس أساسي أيضاً.

ثانياً: منتخب كاب فيردي، الذي يواجه مصر في دور المجموعات، كسب ايسواتيني وبوركينا فاسو، وتعادل مع ايسواتيني والمغرب، وكانت أفضل نتائجه، وخسر من توجو وخسر من الجزائر الأمس 5-1، والرأس الأخضر، محترفين في أندية متواضعة أو مغمورة.

ثالثاً: موزمبيق، وهو المنتخب الأضعف في المجموعة، خسر من السنغال ذهاباً وإياباً، وخسر من جنوب أفريقيا وخسر من منتخب ليسوتو، وكل لاعبي موزمبيق محليين.

موقف منتخب مصر في أمم أفريقيا:

– في حال حصول منتخب مصر على المركز الأول، يخوض مواجهة سهلة في دور ال16 مع ثالث المجموعة الأولى مع غينيا الأستوائية أو غينيا بيساو، أو يواجه ثالث المجموعة الثانية، مع غينيا أو جامبيا، أو ثالث المجموعة الرابعة، مع موريتانيا أو أنجولا.

– في حال حصول منتخب مصر على المركز الثاني في المجموعة، يواجه ثاني المجموعة السادسة، أمام الكونغو الديمقراطية أو منتخب زامبيا.

– أما في حال حصول منتخب مصر على المركز الثالث، يواجه أول المجموعة الثانية، مع السنغال أو أول الرابعة مع منتخب الجزائر

تفاؤل وعدم تفاؤل:

منتخب مصر وقع معه منتخب موزمبيق من قبل في 3 بطولات، وفي كل مرة يكسب منتخب مصر البطولة، في عام 1987، كانت مجموعة مصر مع موزمبيق، وكسبت مصر البطولة، وفي عام 1998، في بوركينا فاسو، وكسبت مصر البطولة، وفي عام 2010 في أنجولا كانت موزمبيق مع منتخب مصر في المجموعة، وحصل منتخب مصر على البطولة.

ولكن هناك شيء من عدم التفاؤل، منتخب مصر مع منتخب غانا، دائماً ما يخرج منتخب الفراعنة من البطولة، مثل عام، 1970 في السودان، وكان منتخب غانا أيضاً في مجموعة مصر عام 1992، ولم يكسب منتخب مصر أي مباراة في البطولة، ولم يتعادل، وفي عام 2017، خسرنا أيضاً في النهائي من الكاميرون.