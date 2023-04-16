موقف مدافع الأهلي ” محمد عبد المنعم ” من المشاركة بمباراة ” سموحة”

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدافع محمد عبد المنعم إلى الإصابة وذلك خلال مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر التي توج بها الأهلي بطلا والتي شهد إصابة اللاعب وهو الأمر الذي أبعده عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام فاركو ، حيث أن الجهاز الطبي فضل منح اللاعب الراحة وإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على سلامته قبل أن يعود مرة أخرى للمشاركة بشكل طبيعي

– موقف عبد المنعم من لقاء سموحة

في ذات السياق فقد شهدت التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب تدريبات الفريق الأحمر التاريخي ” مختار التتش ” حضور اللاعب وهو الأمر الذي يبشر بجاهزية اللاعب من أجل اللقاء القادم ، وقد واصلت المجموعة التدريبات دون راحة كي يكونوا على أتم الاستعداد لما هو قادم من تحديات سواء كانت محلية أم قارية .

جدير بالذكر أن لدى الفريق الأحمر مواجهة قوية غدا الاثنين الموافق 17 من إبريل بالجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري حين يذهب إلى الاسكندرية من أجل مواجهة العنيد السكندري سموحة والذي دائما ما تكون مباراياته حافلة بالإثارة والندية ، على أن تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والتي يرغب أبناء القلعة الحمراء خلال في توسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني ” فيوتشر ” ليصل إلى خمس نقاط