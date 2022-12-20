موقف محمد مجدي “قفشة” من تشكيل الأهلي أمام فاركو

يسأل الكثير من عشاق النادي الأهلي عن موقف محمد مجدي قفشة في تشكيل الأهلي أمام فاركو اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن يلتقي المارد الاحمر مع نظيره فاركو غداً الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض، وكان قد انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خبر غياب لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد مجدي “قفشة” عن تشكيل النادب الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري.

سبب غياب محمد مجدي قفشة عن تشكيل الأهلي اليوم

أعلن المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر، استبعاد أفشة عن تشكيلة الأهلى ضد فاركو اليوم، وذلك نظراً لعدم اتباعه التعليمات التي أمر بها الجهاز الفني بقيادة السويسري “مارسيل كولر”، حيث تجاوز قفشة تعليمات المدير الفني، وأصر على تسديد ركلة الجزاء في مباراة الأهلي وفيوتشر السابقة، ومن المعروف أن لاعب الجناح الأيسر علي معلول هو المُنفذ الأول لركلات الجزاء، وبهذا قد تسبب محمد مجدي قفشة في تعادل الفريق أمام فيوتشر وفقد نقطتين.

تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيلة الأهلي ضد فاركو، وذلك بعد أداء كافة التدريبات اللازمة لمواجهة نظيره نادي فاركو عصر اليوم الاثنين، وجاء التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام فاركو كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: علي معلول وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو البرازيلي.

هجوم الفريق: أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

ترتيب النادي الأهلي قبل مباراة فاركو

يحتل النادي الأهلي قبل مواجهة فاركو المركز الأول برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه وهو الزمالك، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل نادي فاركو المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويساند جماهير القلعة الحمراء الفريق لمواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.