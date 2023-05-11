موقف غريب..لاعب يعرقل النجم البرتغالي رونالدو وفي يده زجاجة مياه خلال مواجهة النصر الأخيرة “فيديو” 

واجه نجم نادي النصر السعودي أحد المواقف الغريبة خلال المواجهة الأخيرة بالجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي أمام نادي الخليج، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتعقد موقف العالمي في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، خصوصًا بعد فوز اتحاد جدة برباعية في نفس الجولة أمام نادي أبها وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط.

وقام أحد لاعبي نادي الخليج والذي يدعى موراتو بإيقاف رونالدو وعرقلته خلال أحد الهجمات وكان يتواجد بيده أحد زجاجات المياه، في أحد المواقف الغريبة التي تحدث للمرة الأولى داخل دوري روشن السعودي، ثم قام اللاعب بعدها بشرب المياه.

فيديو | في لقطة غريبه ولاول مره في دورينا لاعب نادي #الخليج يلعب مواجهة #النصر_الخليج و بيده علبة الماء و يتسبب بخطاء يكمل شرب المياه 😀.. pic.twitter.com/VR55ZiqzGd — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 8, 2023

ويستعد النصر السعودي بقيادة نجمه رونالدو إلى المواجهة القادمة للفريق بالجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي أمام نادي الطائي، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس عشر من شهر مايو لعام 2023.

حيث يطمح العالمي لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة، مع انتظار تعثر المتصدر نادي اتحاد جدة أمام نادي الهلال في نفس الجولة، من أجل تضييق الفارق بينهما لنقطتين.