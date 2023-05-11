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موقف غريب..لاعب يعرقل النجم البرتغالي رونالدو وفي يده زجاجة مياه خلال مواجهة النصر الأخيرة “فيديو” 

مصطفى السيد أبو حجازي

واجه نجم نادي النصر السعودي أحد المواقف الغريبة خلال المواجهة الأخيرة بالجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي أمام نادي الخليج، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتعقد موقف العالمي في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، خصوصًا بعد فوز اتحاد جدة برباعية في نفس الجولة أمام نادي أبها وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط. 

موقف غريب..لاعب يعرقل النجم البرتغالي رونالدو وفي يده زجاجة مياه خلال مواجهة النصر الأخيرة "فيديو"

وقام أحد لاعبي نادي الخليج والذي يدعى موراتو بإيقاف رونالدو وعرقلته خلال أحد الهجمات وكان يتواجد بيده أحد زجاجات المياه، في أحد المواقف الغريبة التي تحدث للمرة الأولى داخل دوري روشن السعودي، ثم قام اللاعب بعدها بشرب المياه. 

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ويستعد النصر السعودي بقيادة نجمه رونالدو إلى المواجهة القادمة للفريق بالجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي أمام نادي الطائي، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس عشر من شهر مايو لعام 2023. 

حيث يطمح العالمي لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة، مع انتظار تعثر المتصدر نادي اتحاد جدة أمام نادي الهلال في نفس الجولة، من أجل تضييق الفارق بينهما لنقطتين. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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