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موقف حسين لبيب رئيس الزمالك من حضور مباراة نهائى كأس مصر

أحمد المدبولي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس النادي، لن يتواجد في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة نهائي كأس مصر.

 

المباراة المقررة مساء غد الخميس أمام بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، لن يتواجد في مدرجات استاد القاهرة.

 

وأوضح المصدر أن غياب لبيب يعود إلى تعرضه مؤخراً لوعكة صحية، لا يزال في مرحلة التعافي منها، حيث يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما دفع الأطباء لتحذيره من التواجد في أجواء قد تشهد توتر وانفعالات زائدة.

 

وشدد المصدر على أن لبيب يُتابع كافة الأمور الإدارية داخل النادي عن كثب، ويتواصل بشكل مستمر مع أعضاء مجلس الإدارة، لكنه يحرص في الوقت ذاته على تجنب التعرض لأي ضغوط إضافية أو مجهود بدني في الوقت الحالي.

 

واختتم المصدر بالتأكيد على أن قرار غياب رئيس النادي عن حضور النهائي يأتي في إطار الحفاظ على سلامته الصحية، مع استمرار دعمه الكامل للفريق من موقعه.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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