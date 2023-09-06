موقف الهلال السعودي من انتقال سالم الدوسري إلى الاتحاد بالصيف الحالي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه قد حسم مسئولو نادي الهلال، موقفهم من انتقال الجناح الدولي سالم الدوسري، لاعب الفريق، إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سالم الدوسري - المصدر: صور جوجل

موقف الهلال من انتقال سالم الدوسري إلى الاتحاد

ووفقا لما ذكرته صحيفة”اليوم” السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل، لن تنظر في العرض المقدم من نظيرتها في الاتحاد لضم سالم الدوسري، هذا الصيف.

ونوهت الصحيفة الشهيرة على أن مجلس إدارة نادي الهلال يتمسك باستمرار سالم الدوسري مع الفريق في الفترة المقبلة، لأنها من الركائز الأساسية داخل الفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاماً بقميص الهلال خلال الموسم الحلي في 5 مباريات سجل خلالهم 4 مباريات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 في الدوري السعودي، يوم 7 من سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام فقط، وستكون الفرصة مواتية أمام الأندية لإبرام مزيد من الصفقات خلال تلك المدة.