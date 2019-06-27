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موقع تذكرتي tazkarti.com يواصل حجز مباريات الدور 16 ودور الثمانية والنصف النهائي والمباراة النهائية| وتعرف على نتيجة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا 2019

كتب آية محمدفي آخر تحديث
موقع تذكرتي tazkarti.com يواصل حجز مباريات الدور 16 ودور الثمانية والنصف النهائي والمباراة النهائية| وتعرف على نتيجة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا 2019
مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

يواصل موقع تذكرتي tazkarti.com ، حجز مباريات الدور ال 16 ودور الثمانية والنصف النهائي والمباراة النهائية، وأعلن المسؤولين عن شركة تذكرتي، أن موقع حجز وبيع التذاكر لبطولة أمم أفريقيا مأمن بالكامل بوسائل قوية، ضد محاولات قرصنة الموقع، وذلك لمحافظة على سرية بيانات الجماهير، وخاصة الجماهير الذين يدخلون أرقام البطاقات الائتمانية لحجز المباريات، ووضعت شركة تذكرتي رقم للاستفسار عن أي شيء بخصوص حجز التذاكر وهو 15355، كما يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي لموقع تذكرتي دوت كوم، للبدء في تسجيل الدخول والحصول على fan id، وهو يطلب بيانات بسيطة عند التسجيل، منها الجنسية والاسم والرقم القومي والهاتف وصورة البطاقة وصورة شخصية.

منافذ استلام تذاكر المباريات

حددت شركة تذكرتي منافذ معينة لاستلام تذاكر المباريات بعد حجزها وهي :

  • الدرجة الأولى: من خلال أفرع أورانج (مصر الجديدة -التجمع – مدينة نصر – الدقي – الرحاب – الزمالك – وسط البلد -المنيل – شبرا – العباسية – 6 اكتوبر – المعادي – الهرم – المقطم – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية).
  • الدرجة الثانية والثالثة: من خلال مراكز الشباب الآتية (مركز شباب الجزيرة – نادي منتخب السويس – مركز شباب الأولمبي المعادي – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – نادي أصحاب الجياد سموحة – الحي السادس بأكتوبر – نادى الشمس).
موقع تذكرتي دوت كوم
كأس أمم أفريقيا 2019

نتيجة مباراة مصر والكونغو

تقع مصر في المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2019، وهي لعبت المباراة الأولى يوم الافتتاح مع زيمبابوي وفازت بهدف مقابل لا شيء، وفي مباراة الأمس الأربعاء التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء، فازت على الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وكان نجم المباراة هو تريزجية وحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو.

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عن الكاتب

آية محمد

مهتمة بالعمل الصحفي، وكتابة مقالات عن أحدث الأخبار المحلية والعالمية، وكاتبة فى موقع نجوم مصرية

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