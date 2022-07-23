موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية والقنوات الناقلة للمباراة مجانا

يترقب جميع مشجعي برشلونة وريال مدريد موعد انطلاق المباراة التي تجمع بين الفريقين وذلك خلال يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري داخل ملعب كشمان فيلد المتواجد في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأتي هذه المباراة في اطار الاستعدادات المقيمة للموسم الجديد وينتظرها الجميع بقوة، وقد ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول القنوات الناقلة لهذه المباراة من قبل العديد من محبين الساحرة المستديرة حول العالم، حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة حصريا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن يتم انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد خلال يوم غد الأحد الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحا حسب توقيت القاهرة والسادسة صباحا حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

لم يقوم فريق ريال مدريد يخوض أي من المباريات الودية خلال هذا الصيف حتى وقتنا الحالي، بينما تمكن فريق برشلونة من الفوز على فريق ميامي الأمريكي بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء منذ ستة أيام.

سوف يبدا فريق ريال مدريد مشواره خلال النسخة الجديدة داخل الدوري الإسباني وذلك من خلال مواجهة الميريا في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس القادم، وسوف يتقابل فريق برشلونة مع فريق فاليكانو خلال الجولة الاولي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

أعلنت قناة الرابعة الرياضية التابعة لدولة العراق أنها سوف تقوم بنقل وعرض المباراة بشكل حصري، وذلك بعد حصولها على حقوق البث الحصري لها وسوف يتمكن جميع المشاهدين داخل العراق والشرق الأوسط بأكمله من مشاهدة المباراة مباشرة.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

القناة الرابعة الرياضية العراقية التردد 11334 H القمر الصناعي النايل سات معدل الترميز 27500. الاستقطاب افقي

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد

وعن التشكيل المتوقع للفريقين فيدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيلة مكونة من تير شتيجن في حراسة المرمى، (ديست، ألبا، كريستنسن، وأروخو) في خط الدفاع، واللاعب رافينها، وفيران توريس، وأوباميانج في خط الهجوم.

وفي الجانب الآخر التشكيل المتوقع لريال مدريد مكون من اللاعب كورتوا في حراسة المرمى، (روديجر، ألابا، كارفاخال ومليتاو) في خط الدفاع، و ردريجو وجونيور وكريم بنزيما في خط الهجوم.